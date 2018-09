Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß bei Aichtal

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aichtal (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind im Kreis Esslingen vier Menschen schwer verletzt worden. Der 71 Jahre alten Unfallverursacher und seine 58-jährige Beifahrerin schweben in Lebensgefahr, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte.

Der 71-Jährige sei am Dienstagmittag auf der Bundesstraße 312 bei Aichtal aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er gegen ein anderes Auto. Der 80-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen 76-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls schwer verletzt. Die Verletzten wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die B312 wurde während der Unfallaufnahme voll gesperrt.