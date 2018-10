Fahrradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensfelde (dpa/bb) - Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Ahrensfelde (Landkreis Barnim) ums Leben gekommen. Der 68-Jährige war am Montagnachmittag auf einer Straße mit seinem Rennrad unterwegs, als er die Bordsteinkante berührte und ins Schleudern geriet, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Der Mann sei in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Auto zusammengestoßen. Er starb laut Polizei noch am Unfallort.