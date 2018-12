Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ahrensfelde (dpa/bb) - Ein Mann ist mit seinem Auto gegen einen Baum neben der B158 bei Ahrensfelde gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der 22-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in der Nähe des Ortsausgangs aus noch ungeklärten Gründen mit dem Wagen von der Straße ab und prallte gegen den Baum. Der Mann starb noch am Unfallort.