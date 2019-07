Nach Hubschrauber-Absturz: Flugbetrieb in Bückeburg ruht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aerzen/Bückeburg (dpa/lni) – Nach dem Absturz eines Bundeswehrhubschraubers mit einer Toten und einem Verletzten bleiben die übrigen Maschinen im internationalen Ausbildungszentrum Bückeburg vorerst im Hangar. "Der Flugbetrieb ruht heute", sagte ein Bundeswehrsprecher am Dienstag. Zunächst sollten die Ermittlungen zur Absturz-Ursache abgewartet werden.

Am Montag war ein Schulungshubschrauber des Deutschen Heeres vom Typ Eurocopter EC 135 rund 30 Kilometer von Bückeburg entfernt in der Gemeinde Aerzen (Kreis-Hameln-Pyrmont) verunglückt. Eine Pilotin kam dabei ums Leben, der andere Pilot wurde schwer verletzt. Der Mann befinde sich nach wie vor im Krankenhaus, sagte der Bundeswehrsprecher. Er schwebe aber nicht in Lebensgefahr.