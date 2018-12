Direkt aus dem dpa-Newskanal

Adelsheim (dpa/lsw) - Bei einem Überholversuch in einer Kurve ist eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto bei Adelsheim (Neckar-Odenwald-Kreis) in einen entgegenkommenden Wagen gekracht. Dabei erlitten sie und die 76- und 79-jährigen Insassen des anderen Fahrzeugs auf der Bundesstraße 292 schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Sie wurden am Donnerstagabend in Krankenhäuser gebracht.