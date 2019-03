Fahranfängerin überschlägt sich mit Auto: leicht verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Melsdorf (dpa/lno) - Eine 24-jährige Fahranfängerin hat sich bei Melsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) auf der A210 mit ihrem Wagen überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Die junge Frau war in Richtung Kiel unterwegs, als sie ein Auto überholen wollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Manöver am Samstagmorgen übersah die 24-Jährige jedoch ein anderes Auto links neben sich. Durch starkes Gegenlenken prallte der Wagen der Frau gegen die Außenschutzplanke, woraufhin sich das Auto überschlug. Die Leichtverletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 10 000 Euro.