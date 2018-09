Von Traktor überrollt: 68-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Achstetten (dpa/lsw) - Ein 68-Jähriger ist in Achstetten (Kreis Biberach) vom Vorderrad seines eigenen Traktors überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte am Samstagnachmittag auf einem abgeernteten Maisfeld Sägearbeiten durchgeführt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er mit seinem Fahrzeug rückwärts fahren wollte, grub sich der Anhänger mit Holz in den weichen Untergrund und kippte um. Auch der Traktor begann daraufhin umzufallen. Der 86-Jährige versuchte sich zu retten, indem er vom Führerhaus sprang. Dabei stürzte er und wurde nach Angaben der Polizei vom Vorderrad des noch rückwärtsfahrenden Traktors überrollt.

Das Fahrzeug habe sich daraufhin wieder aufgerichtet. Der lebensgefährlich Verletzte wurde von zwei Fahrradfahren entdeckt. Diese informierten dann die Polizei.