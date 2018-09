55-Jähriger stürzt von Leiter und verletzt sich schwer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Achern (dpa/lsw) - Ein Arbeiter ist in einem Betrieb in Achern (Ortenaukreis) etwa vier Meter in die Tiefe gestürzt. Bei dem Unfall am Dienstag sei der 55-Jährige schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte demnach beim Abbau eines Hochregals den Halt auf einer Leiter verloren und war gestürzt. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar.