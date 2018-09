Fußgänger stirbt nach Unfall mit Lastwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa/lnw) - Ein 54 Jahre alter Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Aachen von einem Lastwagen erfasst worden. Er erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann sei bei dem Unglück am Freitag unter den Lkw geraten. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. Die Unfallstelle war für rund drei Stunden gesperrt.