Terroralarm in Utrecht - Was wir wissen - und was nicht

Utrecht (dpa) - In einer Straßenbahn in Utrecht fallen am Morgen Schüsse, drei Menschen sterben, neun werden verletzt. Die Lage ist unübersichtlich, nach und nach werden mehr Informationen bekannt. Was wissen wir - und was nicht?

WAS WIR WISSEN:

- Um 10.45 Uhr fallen Schüsse in einer Straßenbahn im Westen Utrechts. Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte geht von einem Anschlag aus.

- Utrechts Bürgermeister Jan van Zanen spricht von drei Getöteten und neun Verletzten, drei von ihnen seien schwer verletzt.

- Der Täter ist auf der Flucht. Die Polizei veröffentlichte auf Twitter Beschreibung und Foto eines Mannes, nach dem im Zusammenhang mit den Schüssen gefahndet wird. Gesucht wird ein 37 Jahre alter gebürtiger Türke. Wer ihn sehe, solle sich ihm nicht nähern sondern die Polizei anrufen.

- Zuerst war auch nach einem roten Auto gesucht worden, dieses wurde inzwischen gefunden. Nach Angaben der Polizei war das Auto vor dem Anschlag gestohlen worden.

- Die zuständige Behörde rief in der Provinz Utrecht die höchste Terrorwarnstufe aus. Die Menschen in der Stadt sollen ihre Häuser nicht verlassen. Die Universität, Kitas und Schulen haben ihre Türen geschlossen. Eltern sollen ihre Kinder vorerst nicht mehr abholen.

- Das Amt des niederländischen Antiterror-Koordinators stelle klar, dass es nur Schüsse in der Straßenbahn gab. Für Schüsse an weiteren Orten gebe es keine Bestätigung.

- Die Bundespolizei kontrolliert an Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. "Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden", sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve.

- Im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag mit dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, wurde die Polizeipräsenz verstärkt.

WAS WIR NICHT WISSEN

- Die wichtigste Frage: Wo ist der Täter? Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.

- Unklar bleibt auch, ob es womöglich doch mehrere Täter geben könnte.

- Auch die genauen Hintergründe sind noch unklar. Utrechts Bürgermeister sprach von einem terroristischen Motiv. Details blieben aber unklar.

- Über die Opfer des Anschlags war zunächst nichts bekannt. Die Polizei gab dazu keine Informationen heraus. So bleiben die Identitäten der Getöteten zunächst unbekannt. Aber auch zu den neun Verletzten wurden keine Details genannt. So ist unter anderem nicht klar, ob von den drei Schwerverletzten noch jemand in Lebensgefahr schwebt.

- Über den genauen Tathergang wurde zunächst wenig bekannt. Es ist unklar, wie viele Menschen zum Zeitpunkt des Anschlags in der Bahn waren und ob alle Opfer in der Straßenbahn getroffen wurden.

- Auch zu dem Gesuchten ist zunächst nicht viel bekannt. In sozialen Medien berichteten Nutzer, dass er der Polizei wegen mehrerer Straftaten bereits bekannt gewesen sei. Die Ermittler selbst äußerten sich dazu nicht. Einen Medienbericht, wonach der 37-Jährige in Tschetschenien gekämpft habe, konnte eine Sprecherin der Polizei Utrecht der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen.