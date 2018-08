IS veröffentlicht angebliche Audiobotschaft von Al-Bagdadi

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kairo (dpa) - Die Terrormiliz IS hat angeblich die erste Audiobotschaft ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi nach fast einem Jahr veröffentlicht. Die Nachricht wurde über die IS-Propagandakanäle verbreitet und ist knapp 55 Minuten lang. Demnach soll es der Dschihadistenführer sein, der darin die USA, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate für ihren Kampf gegen die Extremisten attackiert. Er räumte Gebietsverluste in Syrien und dem Irak ein, sagte seinen Anhängern aber, sie sollten sich nicht sorgen, weil der IS auf keinen Ort beschränkt sei. Ob es sich tatsächlich um die Stimme Al-Bagdadis handelt, ist noch nicht bestätigt.