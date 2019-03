Anschlag in Neuseeland: Kirchenpräsident ruft zu Respekt auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seeheim-Jugenheim (dpa) - Nach dem Anschlag in Neuseeland mit 50 Toten hat der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung die Bedeutung des gegenseitigen Respekts aller Religionen hervorgehoben. "Es ist grauenhaft und entsetzlich, wenn Menschen durch menschliche Gewalt sterben. Und es bewegt noch einmal besonders, wenn sich die Gewalt gegen Menschen richtet, die zum Gottesdienst versammelt sind", sagte Jung laut Mitteilung in einem Gottesdienst mit jüdischen und muslimischen Gästen in Seeheim-Jugenheim (Kreis Darmstadt-Dieburg). Anlass des besonderen Gottesdienstes am Sonntag sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erstreckt sich auf hessisches und rheinland-pfälzisches Gebiet.

Nach Worten des evangelischen Kirchenpräsidenten können Rassismus und Gewalt niemals "im Namen Gottes" gerechtfertigt werden. Die großen Glaubensrichtungen des Judentums, des Christentums und des Islams vereine dagegen der Gedanke, dass die Gottesliebe nicht ohne Auswirkungen auf das Zusammenleben bleiben dürfe. Jung betonte laut Mitteilung: "Von dem einen Gott geht die Botschaft aus: Es gibt keine Gottesliebe ohne Menschenliebe! Einander respektieren, jede und jeden Einzelnen als ganz verschiedene Menschen! Einander respektieren als Menschen mit Würde - das ist die Nächstenliebe des Alltags."

Im neuseeländischen Christchurch war es am Freitag zu einem mutmaßlich rechtsextremistischen Mordanschlag auf Gläubige in zwei Moscheen gekommen.