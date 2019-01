Polizeieinsatz im Norden gegen Terrorzelle dauert an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meldorf (dpa) - Einsatzkräfte der Polizei haben am Mittwoch ihren Einsatz gegen eine vermutete Terrorzelle in Meldorf im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein fortgesetzt. Vor der Wohnung von zwei der drei mutmaßlichen Islamisten standen am Vormittag Polizeiautos und schwarze Kleintransporter des Bundeskriminalamtes. Einsatzkräfte bestätigten, dass am Morgen auch Spezialkräfte der GSG 9 im Einsatz waren.

Eine Nachbarin, die direkten freien Blick auf die Wohnung im ersten Stock hat, berichtete, dass ihr Hund gegen 3.30 Uhr angeschlagen habe. Sie habe selbst zunächst nichts bemerkt und von den Einsatzkräften erst in den frühen Morgenstunden etwas mitbekommen. Die Aktion sei nahezu geräuschlos verlaufen, Schüsse oder Detonationen habe sie nicht gehört.

Bei dem Gebäude, in dem sich die Wohnung der irakischen Tatverdächtigen befindet, handelt es sich um einen langgestreckten Backsteinbau. Laut einem Nachbarn sollen sie etwa ein halbes Jahr lang dort gewohnt haben. Ihm sei nie etwas aufgefallen sagte der Mann, der seinen Namen nicht nennen wollte. Eine Nachbarin aus dem Block berichtete: "Die beiden Iraker waren sehr freundlich und höflich. Sie haben immer gegrüßt und waren adrett gekleidet."

Beamte des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei hatten am Morgen drei Männer aus dem Irak festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen. Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, wird zwei Männern im Alter von 23 Jahren die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen, einem dritten, 36-jährigen Mann Beihilfe dazu. Die Anschlagspläne seien islamistisch motiviert gewesen.