Nach Anti-Terror-Einsatz: Identität der Verdächtigen unklar

Berlin (dpa) - Die Identität der drei in Schleswig-Holstein festgenommenen mutmaßlichen Terroristen ist noch nicht abschließend geklärt. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Sicherheitskreisen erfuhr, gehen die Behörden zwar davon aus, dass die Männer wahrscheinlich Kurden sind und aus dem Irak stammen. Sie sollen aber zum Teil falsche Angaben zu Namen und Alter gemacht haben. "Da gibt es einige Ungereimtheiten", hieß es.

Die Terrorverdächtigen waren am Mittwoch im Kreis Dithmarschen festgenommen worden. Sie sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Den beiden unter den Namen Shahin F. (23) und Hersh F. (23) registrierten Männern wird vorgeworfen, in Deutschland einen islamistisch motivierten Terroranschlag geplant zu haben. Sie hatten vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) den subsidiären Schutzstatus erhalten.

Auch für unter dem Namen Rauf S. (36) registrierten Iraker, der bei den Anschlagsplanungen geholfen haben soll, wurde Untersuchungshaft angeordnet. Sein Asylantrag war den Angaben zufolge abgelehnt worden. Er sei ausreisepflichtig gewesen, hieß es.

Die beiden jüngeren Männer hatten nach Angaben der Behörden mit Schwarzpulver experimentiert, um einen Sprengstoffanschlag zu verüben. Sie versuchten demnach auch mit Hilfe von Rauf S. eine Schusswaffe zu beschaffen. Einer von ihnen soll schließlich Fahrstunden genommen haben, um einen Anschlag mit einem Fahrzeug zu verüben. Die Polizei hatte Anfang Dezember vom Bundesamt für Verfassungsschutz einen Hinweis auf die Männer erhalten.