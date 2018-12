Kulturpalast leuchtet in französischen Nationalfarben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Nach dem Anschlag in Dresdens französischer Partnerstadt Straßburg leuchtet der Kulturpalast in den französischen Nationalfarben. Dresden setze damit ein sichtbares Zeichen der Trauer und Anteilnahme, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Vom späten Nachmittag bis zum Abend wird der Kulturpalast demnach in Blau-Weiß-Rot angestrahlt. "Gerade in direkter Nachbarschaft zum Striezelmarkt wollen wir nicht nur unsere Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in Straßburg zeigen. Es geht auch darum, dass wir uns bewusst werden, wie verletzlich unsere Gesellschaft und unser friedliches Zusammenleben ist", erklärte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).