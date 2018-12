Urteil im Prozess gegen mutmaßliche Al-Nusra-Terroristen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Celle (dpa/lni) - Das Oberlandesgericht Celle will heute das Urteil gegen drei Syrer verkünden, die vor der Flucht nach Deutschland in der Heimat die radikal-islamische Al-Nusra-Front unterstützt haben sollen. Den Brüdern werden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen, zwei von ihnen zudem Kriegsverbrechen. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Zu den Vorwürfen hatten sich die Männer im Alter von 42 bis 51 Jahren bislang nicht geäußert.

Den Ermittlungen nach hatten sich die Angeklagten 2012 der Miliz angeschlossen. Ein Jahr danach flohen sie im Juli nach Deutschland.