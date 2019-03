Terrorismus - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die mutmaßlichen Terrorangriffe auf zwei Moscheen in der neuseeländischen Stadt Christchurch haben in Berlin für Entsetzen gesorgt. "Wir sind zutiefst erschüttert", teilte die Ibn Rushd-Goethe Moschee am Freitagmorgen mit. "Es macht uns immer wieder fassungslos, wie Religion als Grund instrumentalisiert wird, um kranke Wahnvorstellungen zu befriedigen, Gesellschaften zu spalten und unschuldige Menschen in den Tod zu reißen." Zum Gedenken an die Opfer sollte in der Moschee nach dem Freitagsgebet um 14 Uhr eine Schweigeminute abgehalten werden.

Über Twitter äußerte sich am Freitag die Berliner Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales, Sawsan Chebli: "Diese Menschen sind nicht Opfer eines einzelnen Mörders. Sie sind Opfer der weltweiten Stimmungsmache gegen den Islam und Muslime", schrieb sie.

Die Botschaft Neuseelands in Berlin wollte sich auf Nachfrage zunächst nicht zu den Vorkommnissen äußern. Derzeit müsse noch geklärt werden, wie weiter zu verfahren sei. Man bitte deshalb um Geduld. Auch der Zentralrat der Muslime verwies auf eine Stellungnahme zu einem späteren Zeitpunkt.