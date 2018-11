Skype für Gefangene

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hohenleuben (dpa/th) - Gefangene der Haftanstalt Hohenleuben können nun per Skype mit ihren Angehörigen in Kontakt treten. "Während natürlich persönliche Besuche am besten und somit immer noch die erste angestrebte Besuchsform sind, können Gefangene ihren Besuch nun auch am Computerbildschirm empfangen", erläuterte Gefängnischef Jürgen Frank anlässlich der Vorstellung des Pilotprojekts am Dienstag. Mitgehört werden die Gespräche seinen Angaben nach grundsätzlich nicht. Allerdings überwacht ein Beamter an einem separaten Bildschirm das Gespräch. So soll ausgeschlossen werden, dass nicht angemeldete Personen zu dem Gespräch hinzustoßen.