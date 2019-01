Ein Suizid in Hamburgs Gefängnissen in 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In den Hamburger Gefängnissen hat sich im vergangenen Jahr ein Gefangener das Leben genommen. Dabei handelte es sich um einen 30-Jährigen, der im Januar 2018 in Untersuchungshaft in Billwerder saß. Weitere Suizide habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Justizbehörde. Allerdings wurden neun Selbstmordversuche gezählt. Im Jahr davor hatten sich vier Inhaftierte das Leben genommen, in elf Fällen war es beim Versuch geblieben. 2016 hatte es einen Suizid und ebenfalls elf Versuche gegeben, 2015 war es zu vier Selbstmorden gekommen, weitere sieben Mal hatten Gefangene versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen.

Im vergangenen April hatte die Justizbehörde entschieden, nicht mehr per Pressemitteilung über Suizide in Haft zu berichten. Senator Till Steffen (Grüne) hatte den Schritt mit dem sogenannten Werther-Effekt begründet. Dieser Effekt stellt einen Zusammenhang zwischen öffentlicher Berichterstattung über Selbsttötungen und einer Zunahme von Fällen her. Gleichwohl hat die Behörde zugesichert, den Justizausschuss der Bürgerschaft in öffentlicher Sitzung über mögliche Fälle zu informieren.