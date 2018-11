Gefängnisgebäck auf dem Tablett: Weihnachtsbasar geht los

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Weihnachtsgeschenke aus besonderer Herstellung sind beim traditionellen Weihnachtsbasar in der Rotunde des Erfurter Regierungsviertels zu finden. Am Mittwoch werden dort Unikate aus Thüringens Gefängnisbetrieben angeboten, wie das Justizministerium mitteilte. Dazu gehören neben Gebäck auch handgemachte Dekoartikel zu Weihnachten. Das Ministerium geht zudem davon aus, dass in diesem Jahr der insgesamt 50 000. in der Justizvollzugsanstalt Tonna gebackene Weihnachtsstollen verkauft werden könnte. Die Einnahmen aus dem Basar fließen in der Regel in neues Material für die Werkstätten und Betriebe der Gefängnisse.