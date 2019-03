Sektenbeobachter: mehr rechte Tendenzen in Esoterik-Szene

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera (dpa/th) - In der Esoterik-Szene existieren nach dem Eindruck von Sekten-Experten wachsende Verbindungen zu rechtem Gedankengut - auch in Thüringen. "Es gibt seit kurzem verstärkt esoterische Angebote, die eine Nähe zu rechtsradikalen oder verschwörungstheoretischen Ideen aufweisen", sagte der Sektenbeauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, Matthias Pöhlmann, der Deutschen Presse-Agentur. Er wollte am Dienstag auf einer Veranstaltung der Ökumenischen Akademie in Gera über das Thema referieren.

Ein Beispiel ist für Pöhlmann die aus Russland stammende "Anastasia"-Bewegung, die inzwischen auch in Deutschland und Thüringen Anhänger habe. Im Kreis Sömmerda fand etwa im September 2017 ein "Anastasia-Festival" mit - nach Veranstalterangaben - 500 Teilnehmern statt. Die Bewegung wird nicht nur von Pöhlmann als antisemitisch eingeschätzt. So sagte Innenstaatssekretär Uwe Höhn im Dezember im Landtag, dass Texte Bezüge zum Antisemitismus und zur Reichsbürgerszene aufwiesen.