Papst Franziskus geht auf Balkanreise

Sofia (dpa) - Papst Franziskus beginnt heute eine Balkanreise nach Bulgarien und Nordmazedonien. "Frieden auf Erden" lautet das Motto der zweitägigen päpstlichen Visite in Bulgarien, die in ein Friedenstreffen gipfeln soll. Im überwiegend christlich-orthodoxen EU-Land sind weniger als ein Prozent der Bevölkerung Katholiken sowie gut zehn Prozent muslimische Türken aus der Zeit des Osmanischen Reiches. In der der Hauptstadt Sofia will Franziskus mit Flüchtlingen zusammentreffen. Der Papst wird am Dienstag nach Nordmazedonien weiterreisen.