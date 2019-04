Neues Jüdisches Gemeindezentrum in Schwerin eingeweiht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In Schwerin ist am Montag das 25-jährige Bestehen der Jüdischen Gemeinde gefeiert und das neue Gemeindezentrum eingeweiht worden. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erinnerte an Landesrabbiner Samuel Holdheim, der im 19. Jahrhundert in dem heute denkmalgeschützten und etwa 240 Jahre alten Rabbinerhaus lebte.

Anderthalb Jahre war das Haus saniert worden, in dem die Jüdische Gemeinde zukünftig ihren Sitz haben wird. "Wenn es eine so einmalige Gelegenheit gibt, mitten im Stadtzentrum, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Synagoge ein Haus mit einer solchen Geschichte für die jüdische Gemeinde nutzbar zu machen und für die Stadt zu erhalten, ist das jede Mühe wert", sagte Schuster.

Erst 1994 waren in Schwerin und Rostock wieder Jüdische Gemeinden gegründet worden. "Es gab keine Synagogen, keine Gemeindezentren, es gab nicht einmal das Elementarste für eine Jüdische Gemeinde, einen jüdischen Friedhof", erinnerte sich der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinen in MV, Valeriy Bunimov. Heute haben die beiden Gemeinden nach eigenen Angaben zusammen 1400 Mitglieder.