Jüdische Gemeinde Offenbach erhält neue Thora

02. September 2018 17:19 Religion - Offenbach am Main

Offenbach (dpa/lhe) - Die Jüdische Gemeinde Offenbach hat am Sonntag eine neue Thora feierlich eingeweiht. Nachdem zunächst ein Rabbi die letzten Buchstaben des Schriftstücks im Rathaus vervollständigt hatte, wurde die Thora zur Synagoge getragen. Gemeindemitglieder hatten sie zum Dienstjubiläum von Rabbi Mendel Gurewitz gespendet. Der Geistliche ist seit 20 Jahren Gemeinderabbiner in Offenbach.

Die Offenbacher Synagoge steht seit 1956 und ist nach Angaben der Stadt die erste Synagoge in Hessen, die nach dem Krieg errichtet wurde. Die Thora-Rolle, welche die fünf Bücher Mose zum Inhalt hat, ist der heiligste und wichtigste Gegenstand einer Synagoge und ein elementarer Bestandteil im jüdischen Gottesdienst. Traditionell ist die Rolle aus Pergament und mit Tinte und Federkiel per Hand beschrieben. "Für uns ist die Teilnahme an diesem wichtigen religiösen Akt eine große Ehre", sagte Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD).