Pistorius besucht Freitagsgebet aus Solidarität mit Muslimen

Hannover (dpa/lni) - Als Zeichen der Solidarität mit den Muslimen nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) das Freitagsgebet in einer Moschee in Hannover besucht. Auch in Deutschland und Niedersachsen gebe es Probleme mit fremdenfeindlicher Gewalt, Islamfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, sagte Pistorius. Dem müsse sich der Staat, aber auch die gesamte Bevölkerung entgegenstellen. Die Initiative für ein gemeinsames Gebet mit Vertretern aus Politik, Kirchen und jüdischer Gemeinschaft war vom Vorsitzenden des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, Michael Fürst, ausgegangen.