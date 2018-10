Religion - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Tausende Interessierte haben in Hamburg und Schleswig-Holstein den "Tag der offenen Moschee" am Mittwoch für einen Besuch in einem islamischen Gotteshaus genutzt. Allein in die vor wenigen Tagen erst eröffnete Al-Nour Moschee in der ehemaligen Kapernaum-Kirche in Hamburg-Horn kamen geschätzt ein- bis zweitausend Menschen, wie Daniel Abdin, Vorsitzender des Islamischen Zentrums Al-Nour, der Deutschen Presse-Agentur sagte. In Schleswig-Holstein beteiligten sich islamische Gemeinden etwa in Kiel, Lübeck, Norderstedt, Neumünster und Rendsburg.

Auch die Centrum Moschee in Hamburg-St. Georg mit ihren auffälligen Minaretten sei traditionell ein Publikumsmagnet, sagte der Medienbeauftragte Sacit Dizman vom Bündnis Islamische Gemeinden in Norddeutschland e.V. - einem Zusammenschluss türkischstämmiger Gemeinden sunnitischer Glaubensrichtung.

Hunderte Menschen fanden den Weg in die Blaue Moschee an der Außenalster, die zu den schiitischen Gemeinden gehört. Dort waren Holztische und Bänke unter einem schützenden Pavillon aufgebaut.

In diesem Jahr stand der bundesweite "Tag der Moschee" unter dem Motto "Religiosität - individuell, natürlich, normal". Muslime führten durch die Moscheen und informierten Besucher über den Islam und das muslimische Leben in Deutschland. Das Datum, der 3. Oktober, ist bewusst gewählt. Mit dem Tag der offenen Moschee wollen die Muslime ihre Zugehörigkeit zur Einheit Deutschlands zeigen.

Viele Helfer in den Moschee-Gemeinden hatten sich laut Dizman mit großer Freude und Gastfreundschaft auf den Tag vorbereitet und Kaffee gekocht und Kuchen gebacken.