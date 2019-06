Start von Antidiskriminierungskampagne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Landesrabbiner Shlomo Bistritzky haben auf dem Rathausmarkt gemeinsam eine Antidiskriminierungskampagne gestartet. Dort waren vor einer Woche der Landesrabbiner und das Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Hamburg, Eliezer Noe, Opfer einer Spuckattacke geworden. Mit der Initiative "Wir sind Hamburg" wollten Tschentscher und Bistritzky am Donnerstag ein Zeichen für Toleranz setzen und warben für Respekt im Umgang mit allen Religionen.

"Es gibt Antisemitismus in offener und oft auch in versteckter Form, leider auch in Hamburg. Und es ist nicht nur die Aufgabe für eine Jüdische Gemeinde, es ist die Aufgabe von uns allen, jeden Tag gegen Antisemitismus einzutreten", sagte Tschentscher. Bistritzky mahnte Respekt an: "Man muss nicht alles verstehen, aber man muss Respekt haben. Nur so können wir in unserer schönen Stadt eine bessere Zukunft haben." Unter dem Motto "Was siehst du?" wurden die Bürger aufgerufen, sich an einer Plakataktion zu beteiligen.

FDP und CDU betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Diskriminierung. "In unserer weltoffenen Stadt gibt es für Antisemitismus und Intoleranz keinen Platz. Für diese Überzeugung stehen wir ein und unterstützen ein entschiedenes, überparteiliches Vorgehen dagegen." Die AfD forderte, Antisemitismus "konsequent und mit allen Mitteln" zu bekämpfen.

Bistritzky und Noe waren vergangene Woche auf dem Rathausmarkt von einem 45-Jährigen Marokkaner bedroht und bespuckt worden. Der Angriff hatte in der Stadt große Empörung ausgelöst. Der Marokkaner lebt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wegen psychischer Probleme in einer sozial-psychiatrischen Wohngemeinschaft in Seevetal vor den Toren Hamburgs.