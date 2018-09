Neue Moschee in ehemaliger Kapernaum-Kirche eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nach einem knapp fünfjährigen Umbau ist die ehemalige Kapernaum-Kirche in Hamburg-Horn als Moschee eröffnet worden. "Dies ist eine Brücke, die das Christentum und den Islam zusammenführt", sagte der Imam des Islamischen Zentrums Al-Nour, Samir El-Rajab, am Mittwoch in seiner Ansprache vor rund 300 geladenen Gästen. Die Umwandlung der Kirche in eine Moschee gilt als deutschlandweit einmaliges Projekt.

Die 1961 geweihte Kirche war Weihnachten 2002 entwidmet worden. Die Sanierungskosten von 1,5 Millionen Euro überforderten die evangelisch-lutherische Gemeinde. Jahrelang stand das Gebäude leer und verfiel. Ein privater Investor übernahm die Kirche und bot sie 2012 im Internet an. Das Islamische Zentrum Al-Nour kaufte das Gebäude für knapp eine Million Euro. Der sich anschließende Umbau kostete weitere vier Millionen Euro.

Seit 2007 hat die Landeskirche in einer Rechtsverordnung festgelegt, dass Kirchen nur an christliche oder - als Ausnahme - jüdische Religionsgemeinschaften verkauft werden dürfen. Die neue Al-Nour-Moschee wird von beiden Seiten als Sonderfall bezeichnet.