Moscheen öffnen ihre Türen am Tag der Deutschen Einheit

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Am bundesweiten "Tag der offenen Moschee" am Mittwoch öffnen auch in Norddeutschland muslimische Gemeinden ihre Türen für Besucher. Seit 20 Jahren gibt es die Veranstaltung, die in diesem Jahr unter dem Motto "Religiosität - individuell, natürlich, normal" steht. Muslime führen durch die Moscheen, informieren Besucher über den Islam und das muslimische Leben in Deutschland. Das Datum, der 3. Oktober, ist bewusst gewählt. Mit dem Tag der offenen Moschee wollen die Muslime ihre Zugehörigkeit zur Einheit Deutschlands zeigen. Auch die vor wenigen Tagen eröffnete Al-Nour Moschee in der ehemaligen Kapernaum-Kirche kann besichtigt werden.