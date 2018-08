Islamisches Zentrum Hamburg stellt neuen Leiter vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) stellt heute seinen neuen Leiter Mohammad Hadi Mofatteh vor. Der iranische Geistliche, der den Titel Hodschatoleslam trägt, soll sein Amt in der Blauen Moschee an der Außenalster am 30. September übernehmen, wie das Zentrum mitteilte. Seit Mai 2009 hatte Ajatollah Reza Ramezani die Moschee geleitet. Er gilt wie seine Vorgänger als Vertreter des iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei.

Das Islamische Zentrum wird seit vielen Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Die pro-iranische Einrichtung vertrete eine Werteordnung, die mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht zu vereinbaren sei, heißt es im jüngsten Bericht des Hamburger Verfassungsschutzes. Erst am vergangenen 9. Juni habe das Zentrum maßgeblich die Teilnahme an der israelfeindlichen Al-Kuds-Demonstration in Berlin unterstützt.

Das Islamische Zentrum ist Mitglied der Schura, mit der die Stadt Hamburg 2012 einen Staatsvertrag geschlossen hat. Das sorgt immer wieder für Diskussion in der Bürgerschaft. Die Teilnahme von Vertretern des IZH an der antisemitischen Al-Kuds-Demonstration stelle eine erhebliche Belastung für das Verhältnis zur Schura dar, hatte der Senat kürzlich erklärt.