Hunderte bei Friedenskundgebung für Christchurch-Opfer

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg haben mehrere hunderte Menschen der Opfer des Anschlags auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland vor knapp einer Woche gedacht. Der Polizei zufolge waren 1000 Menschen dem Aufruf zu einer Friedenskundgebung am Hamburger Rathausmarkt gefolgt. Der Rat der islamischen Gemeinschaften in Hamburg hatte dazu aufgerufen, unter anderem mit Redebeiträgen und einer Schweigeminute, gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus, Nationalismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus zu setzen. Unterstützt wurde die Veranstaltung von zahlreichen Vereinen und Initiativen sowie Vertretern von Kirche und Politik.

Die Bischöfin der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland, Kirsten Fehrs, rief am Samstag zu einem beherzten Einsatz gegen Hassideologien auf. Es dürfe nicht schweigend hingenommen werden, wenn Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder Religion beleidigt oder misshandelt werden, sagte Fehrs während der Kundgebung.

Bei dem Anschlag in Neuseeland waren 50 Menschen von einem Attentäter zur Zeit der Freitagsgebete getötet worden. Wegen der Morde sitzt ein 28 Jahre alter Rassist und Rechtsextremist aus Australien in Untersuchungshaft. Ihm droht lebenslange Haft.