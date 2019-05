Gemeinden laden zu gemeinsamen Fastenbrechen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Islamische Gemeinden in Sachsen-Anhalt laden Gläubige und Gäste zum Fastenbrechen ein. In vielen Moscheen und Kulturzentren werde im Fastenmonat Ramadan gemeinsam gekocht und nach Sonnenuntergang gegessen, ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das gemeinsame Fastenbrechen sei ein wichtiger Bestandteil des Fests. Von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang sollen Gläubige auf Essen und Trinken verzichten. Allabendlich würden sie gemeinsam das Fasten brechen. Der Ramadan beginnt in diesem Jahr am Sonntag und dauert 30 Tage.