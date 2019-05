Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover/Bremen (dpa/lni) - Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Niedersachsen und Bremen ist im vergangenen Jahr erneut leicht gesunken. Nach der am Donnerstag vorgelegten Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende 2018 in Niedersachsen 7829 und in Bremen 854 Mitglieder registriert. Ein Jahr zuvor waren es noch 7888 beziehungsweise 884 Gemeindemitglieder gewesen. Deutschlandweit sank die Mitgliederzahl zum zwölften Mal in Folge auf 96 325. Die Statistik bildet aber nicht die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Juden ab, weil sich nicht jeder bei einer Gemeinde registriert.

Das mit Abstand größte Zentrum jüdischen Lebens in Niedersachsen ist Hannover, neben der Hauptgemeinde mit 4172 und der liberalen Gemeinde mit 776 Mitgliedern gibt es dort auch 332 bucharische Juden. Die jüdische Gemeinde in Osnabrück zählt 965 Mitglieder, die in Oldenburg 304 und die in Braunschweig 272 Mitglieder. Weitere traditionelle Gemeinden gibt es in Delmenhorst (167 Mitglieder), Hameln/Pyrmont (113), Landkreis Schaumburg/Bad Nenndorf (81) und Wolfsburg (78). Der liberale Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden hat neben Hannover noch größere Gemeinden in Hameln (182), Göttingen (134) und Bad Pyrmont (64).

Der Grund für den Rückgang der Zahl jüdischer Gemeindemitglieder ist vor allem der demografische Wandel. Bundesweit gab es 2018 deutlich mehr Todesfälle als Geburten neuer Mitglieder jüdischer Gemeinden. Außerdem sank der Zuzug von Juden aus dem Ausland im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit dem Zerfall der Sowjetunion.