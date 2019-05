Jüdische Landesgemeinde mit leichtem Mitgliederrückgang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Frankfurt (dpa/th) - Die Jüdische Landesgemeinde Thüringen hat im vergangenen Jahr einen leichten Rückgang der Mitgliederzahl verzeichnet. Waren es zum 1. Januar 2018 noch 703 Mitglieder, so ging deren Zahl bis zum 31. Dezember auf 697 zurück, wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Zehn Neuzugängen standen dabei zehn Todesfällen und sechs Abgänge in andere Gemeinden gegenüber.

Im Vergleich der Jahre 1994 und 2018 hatte die Landesgemeinde hingegen einen kräftigen Zuwachs verzeichnet. Wurden 1994 erst 180 Mitglieder registriert, so wuchs die Zahl im Laufe der Jahre auf die genannten 697 Mitglieder an. Davon waren den Angaben zufolge 310 Männer und 387 Frauen. Den größten Anteil machten die Altersgruppen von 61 bis 70 Jahren mit 145 und die von 71 bis 80 Jahren mit 149 aus.