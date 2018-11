Neuer Rabbi sieht Gemeinsamkeiten zu vorheriger Gemeinde

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens neuer Rabbiner hat nach den ersten Monaten in der neuen Heimat schon Gemeinsamkeiten mit seiner früheren Gemeinde festgestellt. "Die Gemeinden in Thüringen und Dresden sind sich von ihrer Struktur sehr ähnlich - die Mehrheit der Mitglieder stammt aus der ehemaligen Sowjetunion, oder deren Familien haben dort zumindest ihren Ursprung", sagte der 35 Jahre alte Rabbi Alexander Nachama der Deutschen Presse-Agentur. Er sei nun gespannt auf sein erstes Chanukka-Fest in der neuen Gemeinde. Am Sonntag entzündet er gemeinsam mit Vertretern der Politik das erste Licht am Chanukka-Leuchter auf dem Erfurter Fischmarkt.