Jüdische Landesgemeinde: Lichterfest mit neuem Rabbiner

Erfurt (dpa/th) - Die jüdische Landesgemeinde in Thüringen feiert ihr Lichterfest. Dazu werden heute auch Vertreter der Landespolitik, der christlichen Kirchen und des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma in Erfurt erwartet. Für den neuen Rabbiner der Gemeinde, den 35-jährigen Alexander Nachama, ist es das erste Lichterfest (hebräisch: Chanukka) als Seelsorger in Thüringen. Chanukka ist eines der bekanntesten jüdischen Feste. Es dauert acht Tage und erinnert an die Neuweihe des Tempels in Jerusalem im zweiten Jahrhundert vor Christus. Das erste Licht am achtarmigen Chanukka-Leuchter auf dem Erfurter Fischmarkt war am vergangenen Samstag angezündet worden.