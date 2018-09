Dalai Lama fordert stärkere internationale Zusammenarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Der Dalai Lama hat sich in Darmstadt für eine stärkere internationale Zusammenarbeit ausgesprochen. Nach Vorbild der EU könnten Länder etwa in Südamerika oder Afrika eng kooperieren und dadurch ein friedvolles Miteinander fördern, sagte das geistige Oberhaupt der Tibeter am Mittwoch. Gemeinsam mit den Friedensnobelpreisträgern Lech Walesa und Rebecca Johnson von der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) sowie anderen Gästen diskutierte der 83-Jährige über Gewaltfreiheit.

Als Beispiel für eine gewaltfreie Politik nannte er den friedlichen Widerstand, den Lech Walesa in Polen gegen die kommunistischen Machthaber in den 1980er Jahren angeführt hatte. Arm in Arm mit dem 74 Jahre alten Walesa hatte der Dalai Lama die Bühne in Darmstadt betreten.