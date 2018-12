Schauspielerin nach Striptease auf Parkplatz vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaufbeuren (dpa) - Weil sie auf einem Parkplatz im Allgäu ihren Rock angehoben hat, muss sich die Schauspielerin Antje Mönning heute vor dem Amtsgericht Kaufbeuren wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. Der Vorfall sorgte vor einigen Wochen für Schlagzeilen. Mönning, die in der ARD-Serie "Um Himmels Willen" eine Nonne spielte, zeigte sich vor mehreren Männern auf einem Parkplatz in Jengen in freizügigen Posen - nicht wissend, dass es sich bei den Männern um Zivilpolizisten handelte, die das Tänzchen zudem filmten.