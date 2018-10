Prozess gegen Mesale Tolu geht in Türkei weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Istanbul (dpa) - In Istanbul geht der Prozess gegen die deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu weiter. Sie war für den Gerichtstermin aus Deutschland angereist. Tolu (33) saß am Morgen im Saal des 29. Strafgerichts im Istanbuler Stadtteils Caglayan neben ihrem Mann Suat Corlu, der in demselben Prozess angeklagt ist. Im Publikum saßen der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel sowie die Grünen-Abgeordnete Margit Stumpp.

Tolu wird die Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei MLKP vorgeworfen, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Dafür drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft. Sie hatte im vergangenen Jahr bereits mehr als sieben Monaten in U-Haft verbracht und war nach ihrer Freilassung im Dezember unter einer Ausreisesperre in der Türkei festgehalten worden. Erst Ende August hatte sie mit ihrem dreijährigen Sohn nach Deutschland fliegen dürfen. Ihr Mann musste in der Türkei bleiben.

Tolu hatte der Deutschen Presse-Agentur am Montag gesagt, sie wolle sich persönlich gegen alle Vorwürfe verteidigen und Freispruch beantragen. Außerdem wolle sie mit ihrem Erscheinen ihren Mann unterstützen. Nach Angaben von Tolus Anwältin wird am Dienstag kein Urteil erwartet.