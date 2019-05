Frau und drei Kinder erstochen: Vater vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ansbach (dpa) - Zehneinhalb Monate nach einer tödlichen Gewalttat in einer Familie in Gunzenhausen in Bayern beginnt der Prozess gegen den Vater. Der 31-Jährige steht von heute an wegen vorsätzlicher Körperverletzung und vierfachen Mordes vor dem Landgericht Ansbach.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine drei Kinder und deren Mutter ermordet zu haben.

Der Anklage zufolge hatte der Vater Ende Juni 2018 seine schlafenden Kinder im Alter von drei, sieben und neun Jahren sowie seine 29-jährige, von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Messer erstochen. Danach sei er vom Balkon im dritten Obergeschoss gesprungen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde der aus Kirgistan stammende Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft aufgrund eines vorläufigen psychiatrischen Gutachtens aus einer forensischen Klinik in eine Justizvollzugsanstalt verlegt. Es hätten sich bisher keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine psychiatrische Erkrankung ergeben, die zur Tatzeit relevant gewesen wäre.

Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt. 21 Zeugen und sechs Sachverständige sollen gehört werden. Das Urteil soll am 15. Mai gesprochen werden.