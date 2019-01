Nachts im Schlaf überrascht: Mann wegen Mordes vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 55-jähriger Mann muss heute in Krefeld wegen Mordes vor Gericht. Der Deutsche soll im vergangenen August einen vier Jahre älteren Bekannten in einem Keller im niederrheinischen Willich im Schlaf überrascht und erstochen haben. Opfer und Angeklagter waren der Polizei als Drogen-Konsumenten bekannt.

Der 59-Jährige hatte in dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Willich gewohnt. An der Leiche waren zahlreiche Stich- und Schnittwunden festgestellt worden. Das Opfer konnte noch selbst einen Notruf absetzen und den Namen des mutmaßlichen Täters nennen, die Hilfe kam aber für ihn zu spät. Kurz darauf hatte sich der Gesuchte in Viersen auf einer Polizeiwache gestellt.