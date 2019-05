Urteil im Mordfall "Susanna" soll am 3. Juli fallen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Im Mordprozess um den gewaltsamen Tod der Mainzer Schülerin Susanna ist ein Ende absehbar. Wie das Landgericht Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, soll am 3. Juli das Urteil gegen den Angeklagten Ali B. fallen. Zuvor werden am 26. Juni voraussichtlich die Plädoyers gehalten. Der 22 Jahre alte Ali B. hatte zum Prozessauftakt gestanden, die 14-jährige Susanna vor rund einem Jahr in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Den weiteren Vorwurf der Vergewaltigung bestritt der irakische Flüchtling. Der Prozess hatte am 12. März begonnen.