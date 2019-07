"Susanna"-Prozess: Revision eingelegt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa) - Die Verteidigung des verurteilten Mörders Ali B. hat Revision gegen die lebenslange Haftstrafe im "Susanna"-Prozess eingelegt. Das sagte eine Sprecherin des Wiesbadener Landgerichts am Mittwoch. Das Landgericht hatte es in seinem Urteilsspruch in der vergangenen Woche als erwiesen angesehen, dass der irakische Flüchtling das 14-jährige Mädchen aus Mainz vor mehr als einem Jahr in einem Waldgebiet in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim vergewaltigt und ermordet hat. Es wurde zudem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ist damit für den 22-jährigen Ali B. so gut wie ausgeschlossen.