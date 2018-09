Gericht urteilt über Dieselfahrverbot in Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Droht Hessens größter Stadt Frankfurt ein Dieselfahrverbot? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat das Land Hessen verklagt, weil in vier Städten die Stickoxid-Grenzwerte überschritten wurden. Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt am kommenden Mittwoch (5. September, 10.00 Uhr) über den Luftreinhalteplan von Frankfurt. Der Plan muss dafür sorgen, dass die Grenzwerte auf Dauer und sicher eingehalten werden. Es wird erwartet, dass nach der mündlichen Verhandlung noch am selben Tag ein Urteil verkündet wird.

Das Verfahren zum drohenden Dieselfahrverbot in Frankfurt ist der Auftakt für zwei weitere Gerichtsverhandlungen. Mitte November wird über die Situation in Darmstadt und Ende Dezember über die Fortschreibung des Wiesbadener Luftreinhalteplans verhandelt. Das Verwaltungsgericht hat bereits von jeder Stadt und auch vom zuständigen hessischen Umweltministerium Unterlagen darüber erhalten, wie es in Zukunft auch ohne ein Fahrverbot gelingen soll, die Grenzwerte einzuhalten.

Die Deutsche Umwelthilfe behält sich derweil weitere Klagen vor. Nach Auskunft von Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung der DUH, wurden 2017 die Grenzwerte in zahlreichen weiteren Städten überschritten. Saar bezweifelt zudem, dass die Fortschreibung des Luftreinhalteplans in Frankfurt ausreicht, um die Grenzwerte zügig zu senken und damit ein Dieselfahrverbot zu vermeiden.