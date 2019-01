Urteil im Prozess von Immenreuther Bürgermeister erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Tirschenreuth (dpa/lby) - Im Prozess gegen den 1. Bürgermeister der Gemeinde Immenreuth (Landkreis Tirschenreuth), Heinz Lorenz, soll am Donnerstag ein Urteil gefällt werden. Der Politiker muss sich vor dem Amtsgericht Tirschenreuth wegen des Vorwurfs der Untreue in mehreren Fällen verantworten. Lorenz wird unter anderem vorgeworfen, sich in seiner Funktion als Personalsachbearbeiter der Gemeinde zwischen Februar 2013 und April 2014 Gelder ausbezahlt zu haben, die ihm nicht zustanden. Die Verhandlung beginnt heute um 9.00 Uhr. Das Urteil wird am Nachmittag erwartet.