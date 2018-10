Verfahren um VW-Abgasskandal geht in Stuttgart weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die juristische Aufarbeitung des VW-Dieselskandals am Landgericht Stuttgart geht nur schrittweise voran. Heute will die 22. Zivilkammer über den weiteren Fortgang informieren. Das Landgericht verhandelt die Schadenersatzklagen von Anlegern gegen die VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Die Kläger werfen der Holding vor, sie zu spät über den Dieselskandal und dessen finanzielle Folgen für VW informiert zu haben. Die Porsche SE weist - ebenso wie VW selbst - die Vorwürfe zurück. In der Auseinandersetzung gibt es einige Unwägbarkeiten. Beispielsweise ist unklar, ob das Verfahren überhaupt weiter in Stuttgart verhandelt werden sollte oder dem Musterverfahren in Braunschweig zugerechnet werden muss. Dort sind Klagen gegen Volkswagen und die VW-Dachgesellschaft anhängig.