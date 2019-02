Urteil im Prozess um mutmaßlichen Taliban-Anhänger erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Prozess um einen mutmaßlichen Anhänger der radikalislamischen Taliban in Afghanistan soll heute vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht ein Urteil gefällt werden. Die Generalstaatsanwaltschaft hatte zwei Jahre Jugendstrafe mit Bewährung gefordert. Sie wirft dem jungen Mann vor, sich 2013 auf Druck seines Bruders und seines Onkels den Taliban angeschlossen zu haben. Weil er mit einem Sturmgewehr bewaffnet gewesen sein soll, muss er sich zudem wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verantworten. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Am ersten Verhandlungstag Ende Januar hatte der mutmaßlich 22 Jahre alte Afghane die Vorwürfe bestritten. Er behauptete, die Geschichte, die er selbst 2017 bei einer Anhörung so erzählt hatte, erfunden zu haben. Er habe sich dadurch eine Anerkennung als Flüchtling in Deutschland erhofft.