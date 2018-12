Mord in Asia-Restaurant: Karlsruhe bestätigt Urteile

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Knapp drei Jahre nach einem Raubmord im Restaurant "Asien-Perle" in Backnang nahe Stuttgart sind die lebenslangen Urteile gegen die beiden Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Anfang Februar am Landgericht Stuttgart gefällten Entscheidungen bestätigt, wie ein Sprecher des Landgerichts am Freitag mitteilte. Das Gericht hatte die beiden einschlägig vorbestraften Angeklagten jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt - allerdings ohne die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Deshalb war die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil vorgegangen. Auch der Verteidiger legte Revision ein. Er hatte auf eine Verurteilung wegen Raubes mit Todesfolge plädiert.

Die Seniorchefin der "Asien-Perle" war in der Nacht zum 4. März 2016 getötet worden. Die Täter sollen der Frau aufgelauert, sie niedergeschlagen, gefesselt und ihr unzählige Male gegen Kopf und Körper getreten haben. Etliche Rippen und das Brustbein gingen zu Bruch. Auch der Kopf wurde schwer verletzt. Mit einer nicht mehr genau feststellbaren Beute machten sich die Täter aus dem Staub.