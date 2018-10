Ein Jahr lang Terrorist? 26 Jahre alter Syrer vor Gericht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er ein knappes Jahr lang Mitglied der Terrormiliz IS gewesen sein soll, muss sich ein 26 Jahre alter Flüchtling seit Donnerstag in Stuttgart vor Gericht verantworten. Der Syrer war im vergangenen Mai in Tübingen festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Laut Anklage war er seit Frühjahr 2014 Mitglied der Terrormiliz IS. Er habe vom IS beschlagnahmte Häuser von Christen und Kurden in Nordsyrien leer geräumt, damit dort IS-Kämpfer untergebracht werden konnten.

Laut Staatsanwaltschaft war die Region damals in Händen der Terrormiliz. Ende 2014 soll der Angeklagte seine Heimat verlassen haben. Über die Türkei kam er später nach Deutschland und stellte einen Asylantrag. Für den Prozess sind zunächst 20 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte es demnach frühestens Mitte Januar 2019 geben. (Az.: 6 - 32 OJs 38/18).