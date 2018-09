Prozess wegen sexuellen Missbrauchs in Sportstudio

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinntal/Hanau (dpa/lhe) - Jahrelang soll ein Kampfsporttrainer und Sporttherapeut in einem Studio in Sinntal (Main-Kinzig-Kreis) sein Unwesen getrieben haben. Nun muss sich ein 46-jähriger Mann von Dienstag dem 11. September an vor dem Landgericht Hanau verantworten. Er ist angeklagt wegen Körperverletzung und sexuellen Missbrauchs. Seine Opfer sollen Jungen, Jugendliche und junge Erwachsene gewesen sein, alle zwischen acht und 21 Jahre alt. Begangen haben soll er die Taten zwischen Januar 2012 und Dezember 2017.

Der Angeklagte soll Jugendliche einzeln angewiesen haben, sich vollständig auszuziehen, um dann an ihren Geschlechtsteilen zu hantieren. Zudem soll er vollständig entkleidete Opfer mit der flachen Hand oder einem Holzstock auf das Gesäß geschlagen haben. Während des Trainings von Gruppen soll es zudem zu einer Vielzahl körperlicher Übergriffe des Angeklagten gekommen sein. Er verteilte laut Anklage Schläge und Tritte gegen das Gesäß sowie Schläge gegen den Hinterkopf. Insgesamt sind 330 Einzeltaten angeklagt, wie das Landgericht Hanau am Freitag mitteilte.